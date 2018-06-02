Помер відомий блюзовий музикант

Музикант був номінований на Grammy за кращий блюзовий альбом

У США помер відомий блюзовий гітарист і музикант Едвард Харрінгтон, більш відомий під псевдонімом Едді Кліруотер. Про це повідомила звукозаписна компанія Alligator Records.

В Чикаго, США, на 84 році життя помер відомий блюзовий гітарист і музикант Едді Кліруотер. За попередніми даними, музикант помер від серцевої недостатності і в останні роки у нього відзначалися проблеми з серцем.

Фото: Едді Кліруотер (eddyclearwater.com)

Едвард Харрінгтон, більш відомий як Едді Кліруотер, народився 10 січня 1935 року в місті Мейкон, штат Міссісіпі. У нього не було спеціальної музичної освіти, він був гітаристом-самоучкою.

У тринадцятирічному віці переїхав у Бірмінгем (штат Алабама), де незабаром став грати на гітарі в церкві, а в 1950 році переїхав до Чикаго. Під прізвиськом Гітарист Едді він створив свою власну групу, яка періодично виступала в чиказьких тавернах. Наслідуючи свого кумира Чака Беррі, гітарист заробив собі славу чудового шоумена.

Перший сингл Едварда Харрінгтона вийшов у 1958 році, а перший альбом The Chief вийшов в 1980 році на чиказькому лейблі Rooster Blues і був високо оцінений критиками. Його наступний альбом, записаний для британського лейбла Red Lightin, отримав нагороду W. C. Handy Blues Award в номінації "Кращий блюзовий альбом, імпортований в інші країни".

У 1987 році Едді Харрінгтон об'їхав шість країн Західної Африки з гастролями, після яких випустив ще один альбом.

Альбом виконавця Rock-N-Roll City в 2003 році був номінований на премію Grammy як кращий традиційний блюзовий альбом.

Його останній компакт-диск був випущений в прямому ефірі Funky Soul в 2014 році.

У Клируотера залишилася велика сім'я – дружина і шестеро дітей.

Похорони великого музиканта і віртуозного гітариста відбудуться 5 червня.

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Відео: video.rbc.ua