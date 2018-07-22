Умер известный молодой комик

Фото: (flickr.com/moscow-live)

На момент смерти участнику КВН было 32 года

21 июля в городе Актау, Казахстан, при трагических обстоятельствах погиб бывший участник КВН Данияр Алимбаев. Причиной смерти 32-летнего комика стало ножевое ранение, сообщает местное новостное издание "Тумба.kz".

Популярный комик скончался от полученных травм, которые были нанесены ножом в ходе уличной драки. Друзья убитого рассказывают, что в одном из местных баров между комиком и другими посетителями заведения затеялась драка.

"Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он потерял много крови", — цитирует друга погибшего издание.

Артиста доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии — у него были повреждены артерии и вены. Медики провели экстренную операцию, после чего пострадавший был переведен в реанимацию. Он скончался через несколько часов после операции.

Фото: (tumba.kz)

По данному факту ведется расследование и возбуждено уголовное дело по статье 99 ч 1 УК РК (убийство). На текущий момент проводятся судебно-медицинская и другие экспертизы. Задержаны трое подозреваемых, комментируют сотрудники в ДВД.

32-летний Алимбаев выступал в сборной команды Актобе по КВН. У него остались жена и четверо детей.

Напомним, что недавно умер всемирно известный сценарист.

Видео: (video.rbc.ua)