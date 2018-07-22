Помер відомий молодий комік

Фото: (flickr.com/moscow-live)

На момент смерті учаснику КВК було 32 роки

21 липня в місті Актау, Казахстан, за трагічних обставин загинув колишній учасник КВК Даніяр Алімбаєв. Причиною смерті 32-річного коміка стало ножове поранення, повідомляє місцеве новинне видання "Тумба.kz".

Популярний комік помер від отриманих травм, які були нанесені ножем в ході вуличної бійки. Друзі вбитого розповідають, що в одному з місцевих барів між коміком і іншими відвідувачами закладу затіялася бійка.

"Даніяр стояв осторонь, але і йому дісталося. Один з кривдників вдарив ножем йому в ногу. Його відвезли в лікарню, але лікарі не змогли його врятувати. Він втратив багато крові", — цитує одного загиблого видання.

Артиста доставили в лікарню у вкрай важкому стані — у нього були пошкоджені артерії і вени. Медики провели екстрену операцію, після чого потерпілий був переведений в реанімацію. Він помер через кілька годин після операції.

Фото: (tumba.kz)

За даним фактом ведеться розслідування та порушено кримінальну справу за статтею 99 ч 1 КК РК (вбивство). На поточний момент проводяться судово-медична й інші експертизи. Затримані троє підозрюваних, коментують співробітники в ДВД.

32-річний Алимбаев виступав у збірної команди Актобе по КВК. У нього залишилися дружина і четверо дітей.

Нагадаємо, що нещодавно помер всесвітньо відомий сценарист.

Відео: (video.rbc.ua)