Умер всемирно известный сценарист

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На момент смерти деятелю культуры было 100 лет

Недавно стало известно, что 19 июля в собственном доме в Токио, столица Японии, скончался гениальный сценарист японского кино Шинобу Хашимото. Известный культурный деятель умер на 101-м году жизни из-за усугубившейся пневмонии. О его смерти сообщает Японский общественный вещатель NHK, передает The Hollywood Reporter.

Хашимото стал известен за границами островного государства после создания сценариев для легендарных кинокартин Акиры Куросавы. Среди наиболее популярных кинолент, которые были отсняты под его предводительством выделяют "Семь самураев" и "Расемон". Последний из указанных фильмов стал его первой работой.

Фото: (hollywoodreporter.com)

Всего Шинобу Хашимото написал более 70 сценариев и продолжал работать до 2016 года. Великому сценаристу пришлось прекратить активную деятельность после инсульта, который случился незадолго до этого. Он также стал режиссером нескольких кинокартин, среди которых наиболее известная – "Я хочу быть моллюском" (1959).

Множество сценариев Хашимото были переосмыслены Голливудом. В частности, "Семь самураев" 1954 года вдохновили режиссера Джона Стерджеса на вестерн "Великолепная семерка" (1960), в 2016 году, в свою очередь, переживший ремейк от Антуана Фукуа.

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Видео: (video.rbc.ua)