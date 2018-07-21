Помер всесвітньо відомий сценарист

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На момент смерті діячеві культури було 100 років

Нещодавно стало відомо, що 19 липня у власному будинку в Токіо, столиця Японії, помер геніальний сценарист японського кіно Шинобу Хашимото. Відомий культурний діяч помер на 101-му році життя через поглиблену пневмонію. Про його смерть повідомляє Японський громадський мовник NHK, передає The Hollywood Reporter.

Хашимото став відомий за межами острівної держави після створення сценаріїв для легендарних фільмів Акіри Куросави. Серед найбільш популярних кінострічок, які були відзняті під його проводом виділяють "Сім самураїв" і "Расемон". Останній із зазначених фільмів став його першою роботою.

Фото: (hollywoodreporter.com)

Всього Шинобу Хашимото написав понад 70 сценаріїв і продовжував працювати до 2016 року. Великому сценаристу довелося припинити активну діяльність після інсульту, який стався незадовго до цього. Він також став режисером декількох кінокартин, серед яких найбільш відома – "Я хочу бути молюском" (1959).

Безліч сценаріїв Хашимото були переосмислені Голлівудом. Зокрема, "Сім самураїв" 1954 року надихнули режисера Джона Стерджеса на вестерн "Чудова сімка" (1960), в 2016 році, в свою чергу, пережив ремейк від Антуана Фукуа.

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Відео: (video.rbc.ua)