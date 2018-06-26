Умер известный советский актер

Актер умер на 81 году жизни

Известный советский актер Хусан Шарипов, народный артист Узбекистана скончался в Ташкенте на 81-м году жизни. Об этом передают росСМИ.

О причине смерти Шарипова пока ничего не известно.

Актер родился 27 июля 1937 года в Ташкенте, в 1963 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт, с 1959-1991 годы работал актером Театра имени Мукими.

В 1986-1987 годах был директором этого театра. В 1995-1997 годах работал председателем Союза театральных деятелей Узбекистана.

Артист награжден орденом "Мехнат шухрати".

Фото: Хусан Шарипов (facebook)XabarNews)

Он снялся в таких фильмах, как "Маленький лекарь", "Бомба", "Маклер", "Бедные люди", "Алиф Лейла", "Мальчики из Танги", "Шок", "Опаленные Кандагаром", "Тайное путешествие эмира", "Последняя инспекция", "Верните бабушку", "Бунт невесток", "Дуэль под чинарой".

Фото: Хусан Шарипов (кадр из к/ф "Невеста из Вуадиля", 1984 год)

Похороны пройдут 26 июня, молитва состоится в Соборной мечети "Шейха Зайниддина" в старогородской части Ташкента

Ранее сообщалось, что 25 июня умер известный российский рок-музыкант Андрей Сучилин. В конце мая британские СМИ писали о том, что Сучилина сняли с рейса самолета из-за невыносимого запаха, по просьбе пассажиров.

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