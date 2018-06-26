Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Умер известный советский актер

STYLERLIFE        26.06.2018 - 16:58
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

Актер умер на 81 году жизни

Известный советский актер Хусан Шарипов, народный артист Узбекистана скончался в Ташкенте на 81-м году жизни. Об этом передают росСМИ.

О причине смерти Шарипова пока ничего не известно.

Актер родился 27 июля 1937 года в Ташкенте, в 1963 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт, с 1959-1991 годы работал актером Театра имени Мукими.

В 1986-1987 годах был директором этого театра. В 1995-1997 годах работал председателем Союза театральных деятелей Узбекистана.

Артист награжден орденом "Мехнат шухрати".

Фото: Хусан Шарипов (facebook)XabarNews)

Он снялся в таких фильмах, как "Маленький лекарь", "Бомба", "Маклер", "Бедные люди", "Алиф Лейла", "Мальчики из Танги", "Шок", "Опаленные Кандагаром", "Тайное путешествие эмира", "Последняя инспекция", "Верните бабушку", "Бунт невесток", "Дуэль под чинарой".

Фото: Хусан Шарипов (кадр из к/ф "Невеста из Вуадиля", 1984 год)

Похороны пройдут 26 июня, молитва состоится в Соборной мечети "Шейха Зайниддина" в старогородской части Ташкента

Ранее сообщалось, что 25 июня умер известный российский рок-музыкант Андрей Сучилин. В конце мая британские СМИ писали о том, что Сучилина сняли с рейса самолета из-за невыносимого запаха, по просьбе пассажиров.

Умер Иван Драч 

Не выдержало сердце: бывший тренер египетской сборной умер после проигрыша команды на ЧМ-2018 Умер последний политзаключенный СССР
Теги: умер, актер, российские артисты, Узбекистан
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь