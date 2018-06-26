Помер відомий радянський актор

Актор помер на 81 році життя

Відомий радянський актор Хусан Шаріпов, народний артист Узбекистану помер в Ташкенті на 81-му році життя. Про це передають росЗМІ.

Про причини смерті Шаріпова поки нічого не відомо.

Актор народився 27 липня 1937 року в Ташкенті, в 1963 році закінчив Ташкентський державний театрально-художній інститут, з 1959-1991 роки працював актором Театру імені Мукими.

У 1986-1987 роках був директором цього театру. У 1995-1997 роках працював головою Спілки театральних діячів Узбекистану.

Артист нагороджений орденом "Мехнат шухрати".

Фото: Хусан Шаріпов (facebook)XabarNews)

Він знявся в таких фільмах, як "Маленький лікар", "Бомба", "Маклер", "Бідні люди", "Алеф Лейла", "Хлопчики з Тангі", "Шок", "Обпалені Кандагаром", "Таємне подорож еміра", "Остання інспекція", "Поверніть бабусю", "Бунт невісток", "Дуель під чинарой".

Фото: Хусан Шаріпов (кадр з к/ф "Наречена з Вуадиля", 1984 рік)

Похорони пройдуть 26 червня, молитва відбудеться в Соборній мечеті Шейха Зайниддина" в староміський частини Ташкента

Раніше повідомлялося, що 25 червня помер відомий російський рок-музикант Андрій Сучилін. наприкінці травня британські ЗМІ писали про те, що Сучіліна зняли з рейсу літака через нестерпного запаху, на прохання пасажирів.

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