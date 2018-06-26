Умер известный музыкант, которого сняли с самолета из-за "невыносимой вони"

Умер российский рок-музыкант

25 июня умер известный российский рок-музыкант Андрей Сучилин. Об этом сообщила его жена Лидия Тихонович на Facebook-странице гитариста.

В конце мая британские СМИ писали о том, что Сучилина сняли с рейса Амстердам - Гран-Канария из-за невыносимого запаха, по просьбе пассажиров. Самолет экстренно приземлился в португальском городе Фару.

Фото: Андрей Сучилин (facebook.com/andrey.suchilin)

Позднее выяснилось, что причиной запаха было заболевание, которым он заразился, сообщил Сучилин в своей соцсети. У него была инфекция и из-за изначально неправильно поставленного диагноза в Испании, его состояние ухудшилось. Позже выяснилось, что у музыканта был некроз тканей.

Вскоре после инцидента артист оказался в реанимации и впал в кому. Врачи провели ряд операций, но спасти музыканта им не удалось.

Андрей Сучилин создал свою группу "До мажор" в 1981 году. Также он был одним из создателей Московской рок-лаборатории. Андрей считался одним из лучших рок-гитаристов России.

Напомним, 23 июня скончался легендарный барабанщик Винсент Пол Эббот, основатель хэви-метал группы Pantera.

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Видео: (video.rbc.ua)