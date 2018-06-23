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Умер культовый барабанщик, номинант на премию Grammy

STYLERLIFE        23.06.2018 - 14:30
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Причина смерти неизвестна, родственники просят проявить уважение к приватности случившегося

23 июня умер легендарный барабанщик, основатель хэви-метал группы Pantera Винсент Пол Эбботт. На момент смерти музыканту было 55 лет. О факте смерти говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице сообщества музыкального коллектива в социальной сети Facebook.

"Винсент Пол Эбботт (Винни Пол) умер. Пол был наиболее известен как барабанщик в группах Pantera и Hellyeah. В настоящее время никаких дополнительных данных нет. Семья музыканта просит проявить уважение к приватности в этой ситуации", — пишет администрация сообщества.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Pantera

Фото: (facebook.com/Pantera)

В 1981 году Винни Пол вместе с младшим братом Даймбегом Дарреллом приняли участие в основании музыкальной группы Pantera. В течение многих лет артисты записали 9 студийных альбомов и 4 раза были номинированы на премию Grammy.

В 2003 году, когда их коллектив распался, Пол Эбботт и его брат основали новую группу Damageplan. В 2006 году совместно с участниками музыкальных коллективов Mudvayne и Nothingface Винни Пол сформировал группу Hellyeah. За 12 лет успешного существования группа выпустиа пять альбомов и стала в несколько раз популярнее, чем ранее созданные проекты.

Напомним, что 22 июня стало известно о смерти великого украинского драматурга, поэта и переводчика Наума Коржавина. Деятель культуры умер в небольшом городе в США на 93-м году жизни. О кончине драматурга стало известно из социальной сети.

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Видео: (video.rbc.ua)

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