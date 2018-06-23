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Умер известный украинский драматург

STYLERLIFE        23.06.2018 - 08:30
Фото: (freepik.com)
Фото: (freepik.com)

Деятель культуры умер из-за сердечной недостаточности

22 июня стало известно о смерти великого украинского драматурга, поэта и переводчика Наума Коржавина (настоящее имя Наум Мандель). Деятель культуры умер в небольшом городе в США на 93-м году жизни. О кончине драматурга стало известно из публикации известной поэтессы и музыканта Вероники Длиной.

"Коржавин умер только что", — написала Долина в Facebook.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/Вероника Долина)

Как сообщают родственники, Наум Коржавин был тяжело болен. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. О дате и месте прощания с великим культурным деятелем пока не сообщается.

Наум Коржавин родился 14 октября 1925 року в Киеве. В 1945 году вступил в Литературный институт. В конце 1947 года Коржавин был арестован и приговорен к ссылке, как "социально опасный элемент" и выслан в Сибирь. На протяжении четырех лет отбывал ссылку в Караганде. В 1956 году был реабилитирован, после чего восстановил обучение в Литературном институте.

Фото: (facebook.com/Наум Коржавин)

В второй половине 1960-х Коржавин выступал в защиту "узников совести", что повлекло запрет на публикацию его произведений. К слову, до запрета помимо официальных публикаций Коржавин практиковал самиздат. В 1973 году после допроса в прокуратуре поэт подал заявление на выезд в США, объяснив свой шаг "недостатком воздуха для жизни".

Фото: (facebook.com/Наум Коржавин)

После выезда из страны, драматург жил в Бостоне, стал членом редакторской коллегии издательства "Континент". Последние годы он жил в городке Чапет-Хилл в западной части Северной Америки.

Напомним, что в Тульской области, Россия, скончался легендарный летчик-испытатель Иван Леонов.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: США, драматург, умер
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