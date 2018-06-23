Помер відомий український драматург

Діяч культури помер через серцеву недостатність

22 червня стало відомо про смерть великого українського драматурга, поета і перекладача Наума Коржавіна (справжнє ім'я Наум Мандель). Діяч культури помер в невеликому місті в США на 93-му році життя. Про смерть драматурга стало відомо з публікації відомої поетеси і музиканта Вероніки Доліної.

"Коржавін помер", — написала Долина в Facebook.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/Вероника Доліна)

Як повідомляють родичі, Наум Коржавін був важко хворий. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Про дату і місце прощання з великим культурним діячем поки не повідомляється.

Наум Коржавін народився 14 жовтня 1925 року в Києві. У 1945 році вступив в Літературний інститут. В кінці 1947 року Коржавін був заарештований і засуджений до заслання, як "соціально небезпечний елемент" і висланий у Сибір. Протягом чотирьох років відбував заслання в Караганді. У 1956 році був реабілітований, після чого відновив навчання в Літературному інституті.

Фото: (facebook.com/Наум Коржавін)

У другій половині 1960-х Коржавін виступав на захисті "в'язнів совісті", що спричинило заборону на публікацію його творів. До речі, до заборони крім офіційних публікацій Коржавін практикував самвидав. У 1973 році після допиту в прокуратурі поет подав заяву на виїзд до США, пояснивши свій крок "нестачею повітря для життя".

Фото: (facebook.com/Наум Коржавін)

Після виїзду з країни, драматург жив у Бостоні, став членом редакційної колегії видавництва "Континент". Останні роки він жив у містечку Чапет-Хілл в західній частині Північної Америки.

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Відео: (video.rbc.ua)