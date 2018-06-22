Умер легендарный летчик-испытатель

Летчик скончался на 96 году жизни

В Тульской области, Россия скончался легендарный летчик-испытатель Иван Леонов. Об этом сообщает Портал правительства Тульской области.

В Тульской области скончался единственный в мире боевой летчик, который воевал в небе с одной рукой. Вторая у него была ампутирована. Ивану Леонову было 95 лет.

Иван Леонов совершил более 60-ти боевых вылетов во время Второй мировой войны. Сбил шесть самолетов противника лично и два в группе.

В июле 1943 года летчик был тяжело ранен и потерял левую руку. После того, как Леонов поправился, он добился разрешения летать с одной рукой.

Фото: Иван Леонов (newstula)

Он прошел всю войну, награжден тремя орденами Боевого Красного знамени, Отечественной войны, медалями "За отвагу", "За оборону Москвы", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией".

Окончил всего семь классов и в 1940 году поступил учиться в Армавирскую школу пилотов. После войны закончил пединститут и стал преподавателем в системе профтехобразования.

Вырастил и воспитал вместе с женой двух родных детей и пятеро приемных.

Напомним, перестало биться сердце украинского воина.

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