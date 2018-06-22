Льотчик помер на 96 році життя

В Тульській області, Росія помер легендарний льотчик-випробувач Іван Леонов. Про це повідомляє Портал уряду Тульської області.

В Тульській області помер єдиний у світі бойовий льотчик, який воював у небі з однією рукою. Друга у нього була ампутована. Івану Леонову було 95 років.

Іван Леонов здійснив понад 60-ти бойових вильотів під час Другої світової війни. Збив шість літаків супротивника особисто і два в групі.

У липні 1943 року льотчик був важко поранений і втратив ліву руку. Після того, як Леонов видужав, він домігся дозволу літати з однієї рукою.

Фото: Іван Леонов (newstula)

Він пройшов всю війну, нагороджений трьома орденами Бойового Червоного прапора, Вітчизняної війни, медалями "За відвагу", "За оборону Москви", "За взяття Кенігсберга", "За Перемогу над Німеччиною".

Закінчив сім класів і в 1940 році поступив вчитися в Армавірську школу пілотів. Після війни закінчив педінститут і став викладачем у системі профтехосвіти.

Виростив і виховав разом з дружиною двох рідних дітей і п'ятеро прийомних.

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