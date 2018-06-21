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Перестало биться сердце украинского воина: у него остались мать и сестра

STYLERLIFE        21.06.2018 - 10:03
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

На Донбассе умер боец 14-й бригады ВСУ Андрей Попов

На боевом посту в зоне проведения ООС умер боец 14-й ОМБр Андрей Попов.

Как сообщили в пресс-службе военного подразделения, воину было 46 лет. Он родился в Мелитополе. В 2005 году переехал в Хмельницкую область. Проходил службу по мобилизации (был призван в четвертую волну в 2015 году), затем подписал контракт с ВСУ и продолжил служить на должности старшего стрелка.

Андрей Попов (фото: twitter.com/aphareus)

Известно, что Попов погиб в городе Попасная Луганской области. 19 июня около полуночи его тело обнаружили сослуживцы. У бойца диагностировали тромбоз легочной артерии. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Андрей Попов (фото: twitter.com/aphareus)

Бойца похоронят в Мелитополе 21 июня. Там у него остались мать и сестра.

В сети скорбят по погибшему защитнику Украины.

Скриншот комментария (twitter.com/aphareus)

Скриншот поста (mlt.gov.ua)

Напомним, 19 июня в Рубежном Луганской области похоронили юного бойца Игоря Петрова, который погиб 14 июня в результате обстрела боевиками на Донбассе под Новотошковским. Парню было 20 лет.

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Теги: воин, ВСУ
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