Перестало битися серце українського воїна: у нього залишилися мати і сестра

На Донбасі помер боєць 14-ї бригади ЗСУ Андрій Попов

На бойовому посту в зоні проведення ООС помер боєць 14-ї ОМБр Андрій Попов.

Як повідомили в прес-службі військового підрозділу, воїну було 46 років. Він народився в Мелітополі. У 2005 році переїхав у Хмельницьку область. Проходив службу по мобілізації (був призваний в четверту хвилю в 2015 році), потім підписав контракт з ЗСУ і продовжив служити на посаді старшого стрільця.

Андрій Попов (фото: twitter.com/aphareus)

Відомо, що Попов загинув в місті Попасна Луганської області. 19 червня близько опівночі його тіло виявили товариші по службі. У бійця діагностували тромбоз легеневої артерії. Ознак насильницької смерті на тілі виявлено не було.

Андрій Попов (фото: twitter.com/aphareus)

Бійця поховають у Мелітополі 21 червня. Там у нього залишилися мати і сестра.

У мережі сумують по загиблому захиснику України.

Скріншот коментарів twitter.com/aphareus)

Скріншот поста (mlt.gov.ua)

Нагадаємо, 19 червня в Рубіжному Луганської області поховали юного бійця Ігоря Петрова, який загинув 14 червня в результаті обстрілу бойовиками на Донбасі під Новотошківським. Хлопцеві було 20 років.

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