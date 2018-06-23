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Помер культовий барабанщик, номінант на премію Grammy

STYLERLIFE        23.06.2018 - 14:30
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Причина смерті невідома, родичі просять проявити повагу до приватності події

23 червня помер легендарний барабанщик, засновник хеві-метал групи Pantera Вінсент Пол Ебботт. На момент смерті музикантові було 55 років. Про факт смерті зазначається в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці спільноти музичного колективу в соціальній мережі Facebook.

"Вінсент Пол Ебботт (Вінні Пол) помер. Пол був найбільш відомий як барабанщик в групах Pantera і Hellyeah. В даний час ніяких додаткових даних немає. Сім'я музиканта просить проявити повагу до приватності в цій ситуації", — пише адміністрація спільноти.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Pantera

Фото: (facebook.com/Pantera)

У 1981 році Вінні Пол разом з молодшим братом Даймбегом Дарреллом взяли участь в заснуванні музичної групи Pantera. Протягом багатьох років артисти записали 9 студійних альбомів і 4 рази були номіновані на премію Grammy.

У 2003 році, коли їх колектив розпався, Пол Ебботт і його брат заснували нову групу Damageplan. В 2006 році спільно з учасниками музичних колективів Mudvayne і Nothingface Вінні Пол сформував групу Hellyeah. За 12 років успішного існування група выпустиа п'ять альбомів і стала в кілька разів популярнішою, ніж раніше створені проекти.

Нагадаємо, що 22 червня стало відомо про смерть великого українського драматурга, поета і перекладача Наума Коржавина. Діяч культури помер в невеликому місті в США на 93-му році життя. Про смерть драматурга стало відомо з соціальної мережі.

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Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: умер
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