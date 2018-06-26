Помер відомий музикант, якого зняли з літака через "нестерпний сморід"

Помер російський рок-музикант

25 червня помер відомий російський рок-музикант Андрій Сучилін. Про це повідомила його дружина Лідія Тихонович на Facebook-сторінці.

В кінці травня британські ЗМІ писали про те, що Сучіліна зняли з рейсу Амстердам - Гран-Канарія через нестерпний запах, на прохання пасажирів. Літак екстрено приземлився у португальському місті Фаро.

Фото: Андрій Сучилін (facebook.com/andrey.suchilin)

Пізніше з'ясувалося, що причиною запаху було захворювання, яким він заразився, повідомив Сучилін у своїй соцмережі. У нього була інфекція та через початково неправильно поставленого діагнозу в Іспанії, його стан погіршився. Пізніше з'ясувалося, що у музиканта був некроз тканин.

Незабаром після інциденту артист опинився в реанімації і впав у кому. Лікарі провели низку операцій, але врятувати музиканта їм не вдалося.

Андрій Сучилін створив свою групу "До мажор" в 1981 році. Також він був одним з творців Московської рок-лабораторії. Андрій вважався одним з кращих рок-гітаристів Росії.

Нагадаємо, 23 червня помер легендарний барабанщик Пол Вінсент Еббот, засновник хеві-метал групи Pantera.

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Відео: (video.rbc.ua)