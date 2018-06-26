Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Помер відомий музикант, якого зняли з літака через "нестерпний сморід"

STYLERLIFE        26.06.2018 - 11:04
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Помер російський рок-музикант

25 червня помер відомий російський рок-музикант Андрій Сучилін. Про це повідомила його дружина Лідія Тихонович на Facebook-сторінці.

В кінці травня британські ЗМІ писали про те, що Сучіліна зняли з рейсу Амстердам - Гран-Канарія через нестерпний запах, на прохання пасажирів. Літак екстрено приземлився у португальському місті Фаро.

Фото: Андрій Сучилін (facebook.com/andrey.suchilin)

Пізніше з'ясувалося, що причиною запаху було захворювання, яким він заразився, повідомив Сучилін у своїй соцмережі. У нього була інфекція та через початково неправильно поставленого діагнозу в Іспанії, його стан погіршився. Пізніше з'ясувалося, що у музиканта був некроз тканин.

Незабаром після інциденту артист опинився в реанімації і впав у кому. Лікарі провели низку операцій, але врятувати музиканта їм не вдалося.

Андрій Сучилін створив свою групу "До мажор" в 1981 році. Також він був одним з творців Московської рок-лабораторії. Андрій вважався одним з кращих рок-гітаристів Росії.

Нагадаємо, 23 червня помер легендарний барабанщик Пол Вінсент Еббот, засновник хеві-метал групи Pantera.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: (video.rbc.ua)

Помер останній політв'язень СРСР Помер український письменник і журналіст
Теги: португалия, музикант, умер
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся