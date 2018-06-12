Умер известный телеведущий и кардиохирург (фото)

Врач ушел из жизни на 64-м году

В России на 64-м году жизни умер известный кардиохирург и телеведущий Яков Бранд. Об этом сообщает rbc.ru со ссылкой на директора ГБУЗ "Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В.Склифосовского" Сергея Петрикова.

Медик ушел из жизни в Москве, во вторник, 12 июня, в НИИ им. Склифосовского, где возглавлял отделение неотложной кардиохирургии.

Фото: facebook.com_tvrain

"Да, это правда, это случилось сегодня. За подробностями имеет смысл обратиться к родственникам", - отметил Петриков.



Бранд был доктором медицинских наук, заслуженным врачом России и профессором института Склифосовского.

С 1999 по 2010 год Бранд был ведущим передачи "Без рецепта" на телеканале НТВ. Программа была посвящена профилактике заболеваний, методам лечения и различной информации из области медицины. Помимо того кардиохирург был членом попечительского совета фонда "Линия жизни" и основателем благотворительного фонда "Золотые сердца​".

Скриншот поста (twitter.com/ru_rbc)

Ранее сообщалось о смерти заслуженного журналиста Украины.

Срочная новость за 12 июня (видео: РБК-Украина)