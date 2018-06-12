Помер відомий телеведучий та кардіохірург (фото)

Лікар пішов з життя на 64-му році

У Росії на 64-му році життя помер відомий кардіохірург і телеведучий Яків Бранд. Про це повідомляє rbc.ru з посиланням на директора ГБУЗ "Науково-дослідного інституту швидкої допомоги ім. Н.В.Скліфосовського" Сергія Петрикова.

Медик пішов з життя в Москві, у вівторок, 12 червня, у НДІ ім. Скліфосовського, де очолював відділення невідкладної кардіохірургії.

Фото: facebook.com_tvrain

"Так, це правда, це сталося сьогодні. За подробицями має сенс звернутися до родичів", - зазначив Петриков.



Бранд був доктором медичних наук, заслуженим лікарем Росії і професором інституту Скліфосовського.

З 1999 по 2010 рік Бранд був ведучим передачі "Без рецепта" на телеканалі НТВ. Програма була присвячена профілактиці захворювань, методам лікування та різній інформації з області медицини. Крім того кардіохірург був членом опікунської ради фонду "Лінія життя" і засновником благодійного фонду "Золоті серця".

Скріншот поста (twitter.com/ru_rbc)

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