Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Помер відомий телеведучий та кардіохірург (фото)

STYLERLIFE        12.06.2018 - 15:12
Фото: pixabay.com/monart3
Фото: pixabay.com/monart3

Лікар пішов з життя на 64-му році

У Росії на 64-му році життя помер відомий кардіохірург і телеведучий Яків Бранд. Про це повідомляє rbc.ru з посиланням на директора ГБУЗ "Науково-дослідного інституту швидкої допомоги ім. Н.В.Скліфосовського" Сергія Петрикова.

Медик пішов з життя в Москві, у вівторок, 12 червня, у НДІ ім. Скліфосовського, де очолював відділення невідкладної кардіохірургії.

Фото: facebook.com_tvrain

"Так, це правда, це сталося сьогодні. За подробицями має сенс звернутися до родичів", - зазначив Петриков.

Бранд був доктором медичних наук, заслуженим лікарем Росії і професором інституту Скліфосовського.

З 1999 по 2010 рік Бранд був ведучим передачі "Без рецепта" на телеканалі НТВ. Програма була присвячена профілактиці захворювань, методам лікування та різній інформації з області медицини. Крім того кардіохірург був членом опікунської ради фонду "Лінія життя" і засновником благодійного фонду "Золоті серця".

Скріншот поста (twitter.com/ru_rbc)

Раніше повідомлялося про смерть заслуженого журналіста України.

Термінова новина за 12 червня (відео: РБК-Україна)

Помер відомий грузинський актор і співак Помер колишній учасник відомого британського рок-гурту (фото)
Теги: умер, кардиохирургия, телеведущий
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся