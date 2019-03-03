Умер известный украинский актер

Сергей Романюк скончался на 66-м году жизни

Сергей Романюк скончался в Ивано-Франковске на 66-м году жизни. Он был известен как артист Украины и популярный актер. Об этом сообщил информационный портал "Галичина".

Что стало причиной смерти артиста, пока не известно, однако на заседании горисполкома 28 февраля режиссер Тарас Бенюк заявил, что Романюк серьезно заболел.

К слову, Сергей Дмитриевич Романюк родился 21 июля 1953 года в городе Кривой Рог (Днепропетровская область), однако большая часть его детства прошла в Новограде-Волынском.

Фото: (zik.ua)

Позже он окончил Студию Национального украинского драматического театра им. Ивана Франко и после начал работать актером Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра.

Наряду с этим, много снимался в кино. Он известен ролями в таких фильмах: "Мамай", "Роксолана", "Иван Сила", "Черная Рада", "День рождения буржуя 2", "Возвращение Мухтара 2" и "Владыка Андрей".

Напомним, что 14 февраля умер Сергей Захаров - знаменитый советский эстрадный певец и актер, который родился в Украине. Ему было 68 лет.

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