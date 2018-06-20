Умер украинский доброволец, воевавший возле Донецкого аэропорта (фото)

Ушел из жизни украинский защитник
Умер боец добровольческого батальона ОУН Виталий Гончаров с позывным "Шаман". Об этом сообщила волонтер Раиса Шматко на своей странице в соцсети Facebook.
"Сегодня умер наш Виталий Гончаров, друг "Шаман". Боец ДБ ОУН. Пески (2014-2015 р.) ... .Мы не смогли его спасти хотя и боролись…Покойся с миром, друг .... Боль, невыносимая боль ....Спасибо всем, кто был это время с нами..." - написала волонтер.
Фото: Виталий Гончаров (facebook.com/aphareus)
Гончаров боролся с опухолью головного мозга.
Прощание с добровольцем состоится в четверг, 21 июня, в 12 часов в селе Воздвиженское Ямпольского района Сумской области.
Видео: Виталий Гончаров в зоне АТО (facebook.com/Раїса_Шматко)
Скриншот поста (facebook.com/Раїса_Шматко)
Скриншот поста (facebook.com/Раїса_Шматко)
Скриншот поста (facebook.com/Раїса_Шматко)
Скриншот поста (facebook.com/aphareus)
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