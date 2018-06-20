Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Умер украинский доброволец, воевавший возле Донецкого аэропорта (фото)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 08:58

Ушел из жизни украинский защитник

Умер боец добровольческого батальона ОУН Виталий Гончаров с позывным "Шаман". Об этом сообщила волонтер Раиса Шматко на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня умер наш Виталий Гончаров, друг "Шаман". Боец ДБ ОУН. Пески (2014-2015 р.) ... .Мы не смогли его спасти хотя и боролись…Покойся с миром, друг .... Боль, невыносимая боль ....Спасибо всем, кто был это время с нами..." - написала волонтер.

Фото: Виталий Гончаров (facebook.com/aphareus)

Гончаров боролся с опухолью головного мозга.

Прощание с добровольцем состоится в четверг, 21 июня, в 12 часов в селе Воздвиженское Ямпольского района Сумской области.

Видео: Виталий Гончаров в зоне АТО (facebook.com/Раїса_Шматко)

Скриншот поста (facebook.com/Раїса_Шматко)

Скриншот поста (facebook.com/Раїса_Шматко)

Скриншот поста (facebook.com/Раїса_Шматко)


Скриншот поста (facebook.com/aphareus)

Ранее в Луганской области похоронили 20-летнего бойца, погибшего на Донбассе.

Коротко о главном за 19 июня (видео: РБК-Украина)

"Мы победим": в сети рассказали об отважном украинском десантнике (фото) В госпитале Днепра умер раненый боец со Львова
Теги: доброволец, военнослужащие
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь