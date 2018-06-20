Помер український доброволець, який воював біля Донецького аеропорту (фото)

"Сьогодні помер наш Віталій Гончаров, друг "Шаман". Боєць ДБ ОУН. Піски (2014-2015 р.) ... .Ми не змогли його врятувати хоча й боролися...Спочивай з миром, друг.... Біль, нестерпний біль ....Спасибі всім, хто був це час з нами..." - написала волонтер.

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