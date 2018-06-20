Помер український доброволець, який воював біля Донецького аеропорту (фото)

Пішов з життя український захисник
Помер боєць добровольчого батальйону ОУН Віталій Гончаров з позивним "Шаман". Про це повідомила волонтер Раїса Шматко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Сьогодні помер наш Віталій Гончаров, друг "Шаман". Боєць ДБ ОУН. Піски (2014-2015 р.) ... .Ми не змогли його врятувати хоча й боролися...Спочивай з миром, друг.... Біль, нестерпний біль ....Спасибі всім, хто був це час з нами..." - написала волонтер.
Фото: Віталій Гончаров (facebook.com/aphareus)
Гончаров боровся з пухлиною головного мозку.
Прощання з добровольцем відбудеться у четвер, 21 червня, о 12 годині у селі Воздвиженське Ямпільського району Сумської області.
Відео: Віталій Гончаров в зоні АТО (facebook.com/Раїса_Шматко)
Скріншот поста (facebook.com/Раїса_Шматко)
Скріншот поста (facebook.com/Раїса_Шматко)
Скріншот поста (facebook.com/Раїса_Шматко)
Скріншот поста (facebook.com/aphareus)
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