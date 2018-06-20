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Помер український доброволець, який воював біля Донецького аеропорту (фото)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 08:58

Пішов з життя український захисник

Помер боєць добровольчого батальйону ОУН Віталій Гончаров з позивним "Шаман". Про це повідомила волонтер Раїса Шматко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сьогодні помер наш Віталій Гончаров, друг "Шаман". Боєць ДБ ОУН. Піски (2014-2015 р.) ... .Ми не змогли його врятувати хоча й боролися...Спочивай з миром, друг.... Біль, нестерпний біль ....Спасибі всім, хто був це час з нами..." - написала волонтер.

Фото: Віталій Гончаров (facebook.com/aphareus)

Гончаров боровся з пухлиною головного мозку.

Прощання з добровольцем відбудеться у четвер, 21 червня, о 12 годині у селі Воздвиженське Ямпільського району Сумської області.

Відео: Віталій Гончаров в зоні АТО (facebook.com/Раїса_Шматко)

Скріншот поста (facebook.com/Раїса_Шматко)

Скріншот поста (facebook.com/Раїса_Шматко)

Скріншот поста (facebook.com/Раїса_Шматко)


Скріншот поста (facebook.com/aphareus)

Раніше у Луганській області поховали 20-річного бійця, який загинув на Донбасі.

Коротко про головне за 19 червня (відео: РБК-Україна)

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Теги: доброволец, военнослужащие
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