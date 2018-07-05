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Умер всемирно известный режиссер-документалист

STYLERLIFE        05.07.2018 - 16:02
Фото: "Скорая" (flickr.com harry)
Фото: "Скорая" (flickr.com harry)

Клод Ланцман - автор одного из самых известных документальных фильмов о Холокосте

Французский кинорежиссер-документалист и писатель Клод Ланцман умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает AFP в Twitter.

Причина смерти пока не известна, но в СМИ сообщили, что он умер у себя дома. В течение нескольких дней перед смертью Ланцман испытывал недомогание.

Клод Ланцман - автор одного из самых известных документальных фильмов о Холокосте - "Шоа" ("Катастрофа").

Фото: Клод Ланцман (flickr.comdonostiakultura)

"Шоа" - девятичасовая лента о нацистских лагерях смерти, над которой он начал работать в 1974 году и которую выпустил в 1985 году. Фильм, не использующий письменных и фотографических документов, а опирающийся исключительно на непосредственные свидетельства живых лиц, включая нацистов и тех, кто их поддерживал, стал мировым общественным событием и уникальным кинофактом.

Лента завоевала премию BAFTA за лучший документальный фильм и получила почетную премию "Сезар".

Ланцман также снял такие документальные ленты, как "Почему Израиль", "Собибор, "14 октября 1943 года", "16 часов", "Цахал" и "Напалм".

Сам Клод Ланцман родился в 1925 году во Франции в еврейской семье, но у отца были корни в Беларуси, а мать – уроженка Одессы.

Фото: Клод Ланцман (flickr.com actualitte)

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Теги: умер, режиссер
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