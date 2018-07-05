Помер всесвітньо відомий режисер-документаліст

Клод Ланцман - автор одного з найбільш відомих документальних фільмів про Голокост

Французький кінорежисер-документаліст і письменник Клод Ланцман помер у віці 92 років. Про це повідомляє AFP Twitter.

Причина смерті поки не відома, але у ЗМІ повідомили, що він помер у себе вдома. Протягом кількох днів перед смертю Ланцман відчував нездужання.

Клод Ланцман - автор одного з найбільш відомих документальних фільмів про Голокост - "Шоа" ("Катастрофа").

Фото: Клод Ланцман (flickr.comdonostiakultura)

"Шоа" - девятичасовая стрічка про нацистські табори смерті, над якою він почав працювати в 1974 році і яку випустив у 1985 році. Фільм, який не використовує письмових та фотографічних документів, а спирається виключно на безпосередні свідчення живих осіб, включаючи нацистів і тих, хто їх підтримував, став світовою громадською подією і унікальним кинофактом.

Стрічка завоювала премію BAFTA за кращий документальний фільм отримала почесну премію "Сезар".

Ланцман також зняв такі документальні стрічки, як "Чому Ізраїль", "Собібор, "14 жовтня 1943 року", "16 годин", "Цахал" і "Напалм".

Сам Клод Ланцман народився у 1925 році у Франції в єврейській родині, але у батька були коріння в Білорусі, а мати – уродженка Одеси.

Фото: Клод Ланцман (flickr.com actualitte)

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