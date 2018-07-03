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У знаменитого украинского спортсмена умер новорожденный сын

STYLERLIFE        03.07.2018 - 20:53
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Малышу было всего две недели

В семье известного украинского боксера, серебряного призера Олимпиады 2012 в Лондоне Дениса Беринчика и его жены Лианы случилась страшная трагедия - умер их новорожденный сын. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Тимур родился 16 июня 2018 года. Он прожил всего 14 дней и умер.

Обладатель пояса WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик опубликовал фотографию, на которой в руках держит маленький гроб неподалеку от церкви в Вишневом Киевской области.

"Мой сын – вечный ангел. Беринчик Тимур Денисович. Вечная память! 16.06.18-30.06.18", – так подписал фотографию боксер.

Скриншот фото (instagram.com/berinchyk)

Известно, что у Дениса Беринчика и Лианы, которые поженились в августе 2016 года этот ребенок был вторым. В декабре 2016 года Лиана родила девочку, которую назвали Мадиной.

Денис Беринчик родился 5 мая 1988 года в Краснодоне Луганской области. Украинский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта Украины, серебряный призер 2012 года, серебряный призер чемпионата мира 2011, обладатель Кубка Украины в 2009 году.

Напомним, умер молодой украинский кинорежиссер и журналист.

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Теги: боксер, Денис Беринчик, умер
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