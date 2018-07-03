У знаменитого українського спортсмена помер новонароджений син

Малюку було всього два тижні
В родині відомого українського боксера, срібного призера Олімпіади 2012 у Лондоні Дениса Берінчика та його дружини Ліани сталася страшна трагедія - помер їх новонароджений син. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Тимур народився 16 червня 2018 року. Він прожив всього 14 днів і помер.
Володар поясу WBO Oriental у легкій вазі Денис Берінчик опублікував фотографію, на якій у руках тримає маленьку труну неподалік від церкви у Вишневому Київської області.
"Мій син – вічний ангел. Берінчик Тимур Денисович. Вічна пам'ять! 16.06.18-30.06.18", – підписав фотографію боксер.
Скріншот фото (instagram.com/berinchyk)
Відомо, що у Дениса Берінчика та Ліани, які одружилися в серпні 2016 року ця дитина був другою. У грудні 2016 року Ліана народила дівчинку, яку назвали Мадіною.
Денис Берінчик народився 5 травня 1988 року в Краснодоні Луганської області. Український боксер-професіонал, заслужений майстер спорту України, срібний призер 2012 року, срібний призер чемпіонату світу-2011, володар Кубка України 2009 року.
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