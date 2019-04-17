ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Уничтожают пожарами: ужасное состояние памятников в Украине просто поражает

STYLERЖизнь    17.04.2019 - 14:06
Уничтожают пожарами: ужасное состояние памятников в Украине просто поражает
Фото: Уничтожение исторических памятников в Украине (коллаж РБК-Украина)

Активистка Марина Соловьева призвала беречь историческое наследие и всем приобщаться к сбору средств на их восстановление

Пожар в Соборе Богоматери в Париже всколыхнул весь мир. По предварительной версии, причиной пожара стали проблемы с электричеством. На восстановление уникальной всемирно известной достопримечательности быстро собрали более 700 миллионов евро, и дополнительные деньги от благотворителей продолжают поступать и дальше.

Это заставляет задуматься над тем, как в Украине относятся к памятникам истории, говорит в комментарии для Styler общественный деятель и адвокат Марина Соловьева.

"Во Франции уже удалось собрать 700 миллионов евро на восстановление памятника. Эти деньги жертвовали в основном богатые влиятельные граждане. К сожалению, когда у нас уничтожают какой-то памятник, то очень трудно собрать даже небольшие средства. Это говорит о том, как страна и народ относится к ответственности за свою историю и свою культуру", - говорит она.

По словам Соловьевой, у нас есть примеры меценатства, но они в Украине только рождаются, и поэтому их стоит поддерживать и говорить об этом буквально повсюду.

Уничтожают пожарами: ужасное состояние памятников в Украине просто поражаетФото: Исторические памятники в Украине часто оказываются под угрозой (коллаж РБК-Украина)

"Должна культивироваться практика не вложения денег в коммерческую застройку исторического центра Киева, а наоборот – в поддержку культурного наследия путем перенаправления средств на благотворительность и на поддержку той или иной достопримечательности", - уверена активистка.

Она обращает внимание на то, что во Франции жертвуют средства на восстановление Нотр-Дама де Пари не только очень богатые люди, но и обычные граждане, которые не имеют слишком больших доходов, однако понимают важность исторического наследия.

"Очень важно, чтобы киевский городской совет и власть на уровне государства поддерживала такие инициативы. У нас очень много уничтожено памятников, и путем возгорания в том числе. Есть такая общеизвестная схема, когда сначала происходит пожар, а потом уничтожают уникальный памятник, а на земле, где он находился, строят какую-то громадину, которая никак не имеет отношения к той достопримечательности", - говорит она.

Напомним, ранее Марина Соловьева заявила, что Лавра может оказаться в "черном списке" ЮНЕСКО из-за того, что там настроили много зданий, которые не разрешается строить на этой территории.

Также ранее президент Франции заявил, что Нотр-Дам должны восстановить по п'пять лет.

В Чехии создадут электронный каталог мест украинской памяти В Днепропетровской обл. обнаружили святилище II-I тыс. до нашей эры
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины памятка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь