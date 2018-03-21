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"Уничтожение человечества": российский писатель рассказал о целях политики Кремля

STYLERLIFE        21.03.2018 - 16:06
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Также писатель дал оценку прошедшим выборам в РФ

Российский писатель и публицист Дмитрий Быков заявил, что у режима Путина после победы на выборах есть только два пути. Об этом он написал в колонке для российского издания "Собеседник".

"До Крыма возможны были варианты, после Крыма – только Чаушеску или уничтожение человечества. Зато уж фашизма в России больше не будет никогда: он исчезнет либо вместе с текущей конфигурацией, либо со всей Россией и миром. 77 процентов населения в конце концов либо излечатся от массового гипноза, либо умрут вместе с остальными 23, но зато совершенно счастливыми", - считает Быков.

Также писатель дал оценку прошедшим выборам в РФ.

"Возникают некоторые технические вопросы: например, кто лучше всех провел кампанию? Ответ: Навальный, потому что бойкот выглядел единственным способом заявить в этих выборах свою позицию. Выбор был один: участвовать в играх государства, то есть разделять с ним ответственность или не разделять", - отметил он.

Напомним, что украинцам указали на то, как они уничтожают последствия Революции достоинства. Эксперт отметил, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться.

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Теги: кремль, Владимир Путин, Россия
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