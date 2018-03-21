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"Знищення людства": російський письменник розповів про цілі політики Кремля

STYLERLIFE        21.03.2018 - 16:06
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Також письменник дав оцінку виборам в РФ

Російський письменник і публіцист Дмитро Биков заявив, що у режиму Путіна після перемоги на виборах є тільки два шляхи. Про це він написав у колонці для російського видання "Співрозмовник".

"До Криму можливі були варіанти, після Криму – тільки Чаушеску або знищення людства. Зате вже фашизму в Росії більше не буде ніколи: він зникне або разом з поточною конфігурацією, або з усією Росією та світом. 77 відсотків населення в кінці кінців або вилікуються від масового гіпнозу, або помруть разом з іншими 23, але зате абсолютно щасливими", - вважає Биків.

Також письменник дав оцінку виборам в РФ.

"Виникають деякі технічні питання: наприклад, хто краще за всіх провів кампанію? Відповідь: Навальний, тому що бойкот виглядав єдиним способом заявити в цих виборах свою позицію. Вибір був один: брати участь в іграх держави, тобто розділяти з ним відповідальність або не розділяти", - зазначив він.

Нагадаємо, що українцям вказали на те, як вони знищують наслідки Революції гідності. Експерт зазначив, що надалі ситуація буде погіршуватися.

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Теги: кремль, Владимир Путин, Россия
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