Упал вместе с велосипедом: в Одесской области ребенок провалился в легендарные катакомбы

Жители жалуются на новые ямы

Под Одессой в катакомбы провалился 9-летний мальчик вместе с велосипедом. Об этом сообщает ТСН.

В Холодной Балке, Одесская область, 9-летний Максим Коврига провалился в яму, которая образовалась из-за разрушения катакомб. К счастью, ребенок остался жив. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, травму подбородка и царапины.

"Не успел вывернуть руль и упал прямо в яму. Хотел вылезти по глине, но не получилось, начал звать на помощь", - рассказал про падение школьник.

"Я его достала, он так трясся, у него ноги-руки немели. Он был весь в крови. Мне даже сами врачи сказали, когда уже я пришла в себя, что он родился в рубашке", - рассказала мама мальчика Надежда Коверга.

Шестиметровое ущелье появилось на центральной улице поселка еще два месяца назад, но по словам местных жителей никто не позаботился о безопасности людей. Они огородили пропасть автомобильными шинами, которые кто-то сбросил в яму накануне происшествия. Благодаря этим шинам, мальчик остался жив, так как они смягчили его падение.

Местные жители рассказывают, что пропасть увеличивается в размерах. Кроме того, стали появляться новые ямы, в других местах. Еще одна дыра образовалась во дворе Александры Миргородской, которая сообщила, что детей гулять не отпускает.

"Ходим через гараж, потому что здесь страшно с детьми проходить. И самих оставлять детей страшно – если иду куда-то, то закрываю их на ключ, чтобы они не выходили", - призналась женщина.

Эксперты говорят, что за последние 50 лет подземные воды поднялись почти на 3 метра, что и стало причиной разрушения легендарных одесских катакомб, которые имеют протяженность 3 километра.

"Любая горная выработка в конечном итоге рушится и образуется пропасть. Кроме того, сейчас усиленные утечки воды идут. Все это начинается со скважин, которые там бурят, и заканчивается просто утечками", - пояснил ученый-геолог Константин Пронин.

В Холодную Балку уже выехали специалисты.

Видео: Провал одесских катакомб (ТСН)

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