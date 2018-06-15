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Впав разом з велосипедом: в Одеській області дитина провалилася в легендарні катакомби

STYLERLIFE        15.06.2018 - 11:35
Фото: Одеські катакомби (facebook.com/katakomby.odessa)
Фото: Одеські катакомби (facebook.com/katakomby.odessa)

Жителі скаржаться на нові ями

Під Одесою в катакомби провалився 9-річний хлопчик разом з велосипедом. Про це повідомляє ТСН.

В Холодній Балці, Одеська область, 9-річний Максим Коврига провалився в яму, що утворилася через руйнування катакомб. На щастя, дитина залишилася живою. Медики діагностували у нього струс мозку, травму підборіддя і подряпини.

"Не встиг вивернути кермо і впав прямо в яму. Хотів вилізти по глині, але не вийшло, почав кликати на допомогу", - розповів про падіння школяр.

"Я його дістала, він так тремтів, у нього ноги-руки німіли. Він був весь у крові. Мені навіть самі лікарі сказали, коли вже я прийшла в себе, що він народився в сорочці", - розповіла мама хлопчика Надія Коверга.

Шестиметрова ущелина з'явилася на центральній вулиці селища ще два місяці тому, але за словами місцевих жителів ніхто не подбав про безпеку людей. Вони обгородили прірву автомобільними шинами, які хтось скинув у яму напередодні події. Завдяки цим шинам, хлопчик залишився живий, так як вони пом'якшили його падіння.

Місцеві жителі розповідають, що прірва збільшується в розмірах. Крім того, стали з'являтися нові ями, в інших місцях. Ще одна дірка утворилася у дворі Олександри Миргородської, яка повідомила, що дітей гуляти не відпускає.

"Ходимо через гараж, бо тут страшно з дітьми проходити. І самих залишати дітей страшно – коли йду куди, то закриваю їх на ключ, щоб вони не виходили", - зізналася жінка.

Експерти кажуть, що за останні 50 років підземні води піднялися майже на 3 метри, що і стало причиною руйнування легендарних одеських катакомб, які мають протяжність 3 кілометри.

"Будь-яка гірська виробка в кінцевому підсумку руйнується і утворюється прірва. Крім того, зараз посилені витоки води йдуть. Все це починається зі свердловин, які бурять, і закінчується просто витоками", - пояснив учений-геолог Костянтин Пронін.

В Холодну Балку вже виїхали фахівці.

Відео: Провал одеських катакомб (ТСН)

Нагадаємо, на одеському пляжі пенсіонер домагався 12-річну дівчинку.

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Теги: Одеса, дитина, провал
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