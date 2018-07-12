"УПЦ - самая большая конфессия Украины": выводы исследования эксперта из Германии

Фото: news.church.ua

По словам эксперта, Украинская Православная Церковь имеет больше приходов и насчитывает более 10 тыс. религиозных общин

Научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете (Германия) Николай Митрохин провел исследование, в котором проанализировал статистику реальных религиозных общин, действующих в Украине. "УПЦ почти в три с половиной раза превосходит все другие конфессии, которые называют себя православными, а большинство общин УПЦ КП и УАПЦ мелкие, или существуют только на бумаге". Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на личную страницу в Facebook Митрохина.

Согласно его исследованию, несмотря на то, что по статистике Минкульта в 2017 году "Киевский патриархат" должен насчитывать 5114 религиозных общин, реально же существует не более 2-2,5 тыс. приходов этой конфессии. Такие данные он получил по результатам опросов региональных чиновников в сфере государственно-церковных отношений, а также самих представителей УПЦ КП.



Фото: Николай Митрохин (facebook.com/nikolay.mitrokhin)

По мнению Митрохина, причина такого дисбаланса заключается в массовой регистрации фейковых приходов, по которым не существует ни реальных общин верующих, ни культовых сооружений. К тому же, ученый утверждает, что за пределами Западного региона почти все приходы "Киевского патриархата" мелкие (до 25 человек). "Украинская автокефальная православная церковь" по данным Минкульта должна иметь 1995 приходов (на конец 2017 года). Однако, "реально существует - не более 600", - отметил Николай Митрохин.

По его же исследованиям, Украинская Православная Церковь имеет больше приходов и насчитывает более 10 тыс. религиозных общин. Он отметил, что: "вопреки расхожим теориям о регионализации Украины, основная часть ее приходов находится в украиноязычной центральной части". Соответственно, основываясь на несложные арифметические подсчеты, можно сделать вывод, что по данным исследования ученого из Германии, Украинская Православная Церковь в более 3,5 раза превышает непризнанные мировым православием конфессии (УПЦ КП и УАПЦ). Митрохин привел еще один важный показатель, который позволяет оценить соотношение православных конфессий - это количество монашества. Официальные данные государственной статистики говорят о том, что в УПЦ КП в 22 раза меньше монахов, чем в Украинской Православной Церкви.

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