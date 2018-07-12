"УПЦ - найбільша конфесія України": висновки дослідження експерта з Німеччини

Фото: news.church.ua

За словами експерта, Українська Православна Церква має більше парафій і налічує понад 10 тис. релігійних громад

Науковий співробітник Центру вивчення Східної Європи при Бременському університеті (Німеччина) Микола Мітрохін провів дослідження, в якому проаналізував статистику реальних релігійних громад, які діють в Україні. "УПЦ майже в три з половиною рази перевершує всі інші конфесії, які називають себе православними, а більшість громад УПЦ КП та УАПЦ дрібні, або існують тільки на папері". Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на особисту сторінку у Facebook Мітрохіна.

Згідно з його дослідженням, незважаючи на те, що за статистикою Мінкульту в 2017 році "Київський патріархат" повинен налічувати 5114 релігійних громад, реально ж існує не більше 2-2,5 тис. парафій цієї конфесії. Такі дані він отримав за результатами опитувань регіональних чиновників у сфері державно-церковних відносин, а також самих представників УПЦ КП.



Фото: Микола Мітрохін (facebook.com/nikolay.mitrokhin)

На думку Мітрохіна, причина такого дисбалансу полягає в масовій реєстрації фейкових парафій, за яким не існує реальних громад віруючих, ні культових споруд. До того ж, вчений стверджує, що за межами Західного регіону майже всі приходи Київського патріархату дрібні (до 25 осіб). "Українська автокефальна православна церква" за даними Мінкульту повинна мати 1995 парафій (на кінець 2017 року). Однак, "реально існує - не більше 600", - зазначив Микола Мітрохін.

За його ж дослідженнями, Українська Православна Церква має більше парафій і налічує понад 10 тис. релігійних громад. Він зазначив, що: "всупереч розхожим теоріям про регіоналізацію України, основна частина її парафій знаходиться в україномовній центральній частині". Відповідно, ґрунтуючись на нескладні арифметичні підрахунки, можна зробити висновок, що за даними дослідження вченого з Німеччини, Українська Православна Церква в більш 3,5 рази перевищує визнані світовим православ'ям конфесії (УПЦ КП і УАПЦ). Мітрохін навів ще один важливий показник, який дозволяє оцінити співвідношення православних конфесій - це кількість чернецтва. Офіційні дані державної статистики говорять про те, що в УПЦ КП у 22 рази менше ченців, ніж в Української Православної Церкви.

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