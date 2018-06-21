Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві

Найбільшу суму молодятам і хрещеним батька доведеться викласти у Києво-Печерській лаврі

Стали відомі ціни у київських храмах на проведення традиційних духовних обрядів на кшталт хрестин та вінчання. Про це йдеться у матеріалі видання "Знай.ua".

Відзначається, що у жодному з відвіданих храмі, журналісти не побачили вивішених прейскурантів із затвердженими цінами. Тож дізнатися розцінки можна виключно в усній формі.

Так, найдешевші тарифи на проведення "церковного шлюбу" - у Храмі святого Цілителя Пантелеймона УПЦ МП, що знаходиться неподалік від станції метро "Лівобережна". Тут і хрестини, і вінчання коштуватимуть 500 грн.

Стільки ж мають підготувати хрещені батьки і для свого майбутнього похресника у Храмі Святих Косми і Даміана УПЦ МП на Мінському масиві. Щоправда вінчання обійдеться у 700 грн.

Храм Святих Косми і Даміана УПЦ МП (фото: kosma-damian.com.ua)

Місцеві жителі кажуть, що порівняно з минулим роком, ціни підвищилися.

"Минулої весни ми хрестили доньку подруги - тоді нам це обійшлося у 350 гривень. Зараз маємо провести хрестини мого племінника. Доведеться платити 500, а що ж робити", - говорить киянка Ольга.

У Подільському районі, неподалік від Куренівки, хрестини коштують дешевше, проте обряд надання духовної обітниці подружжям обійдеться трохи дорожче, ніж у на Мінському масиві та Лівому березі. Так, у Свято-Покровському храмі УПЦ МП вартість хрестин становить 400 грн, а вінчання - 750. Бронювати день та час варто не менш ніж за кілька тижнів, аби знайти в журналі вільну дату.

Найдорожчі розцінки виявилися у Києво-Печерській Лаврі, де обидва обряди коштують по 1000 грн. А якщо молодята захочуть, аби під час вінчання співав хор, додатково необхідно сплатити ще 500 грн.

Києво-Печерська лавра УПЦ МП (фото: lavra.ua)

Вартість вінчання на рівні VIP-цін і у одній з найпомпезніших церков Оболоні - Свято-Покровському Соборі. Звичайна церемонія обійдеться парі у 750 грн, а індивідуальна пропозиція у окремій будівлі "для закоханих" - у 1500 грн.

До речі, окрім оплати за церемонію необхідно принести ще й обов’язковий "кошиковий набір", що залишається в церкві. Для молодят це пляшка кагору, жіночий платок, коровай та святковий букет квітів. А хрещені батьки, до кагор мають покласти ще рушник та кошик із цукерками, печивом, тортом, фруктами, хлібом, овочами та іншими продуктами. У деяких церквах навіть зазначається марка бажаного вина. Собівартість такого пакунку становить не менше 400-500 грн. Тож саме таку суму мають підготувати учасники дійства на додаток до основної сплати обряду.

В деяких місцях вартість церемонії складається з двох частин. Наприклад, звичайний обряд хрещення коштуватиме 350 грн, а індивідуальний - 1000 (500 грн - вартість самої церемонії і ще стільки ж потрібно віддати безпосередньо батюшці у якості пожертвування).

"Кошиковий набір" для хрещення (фото: znaj.ua)

Окрему оплату у більшості храмів беруть і за фото- та відеозйомку. Так охочим зняти хрестини доведеться сплатити 50 і 75 грн, відповідно. А духовне весілля обійдеться молодятам у додаткових 100 грн за фотозйомку та у 120 грн за знімання відео.

Ціни на фото- та відеозйомку (фото: znaj.ua)

Вартість срібних хрестиків, що пропонують у столичних церквах, для немовлят стартує від 110 грн, ціна більших за розміром, переважно, починається від 220 грн. Але в деяких храмах обманюють людей, продаючи їм не срібні хрестики за високою ціною.

"На початку червня придбала в церкві неподалік від дому синові свячений хрестик за 250 гривень. Сказали в церкві, що срібний. Однак, пройшло буквально два тижні, як він повністю потемнів і тепер більше нагадує виріб із вугілля", - скаржиться мешканка Виноградаря Катерина Сергіївна.

Священник у Києво-Печерській лаврі (фото: lavra.ua)

Деякі храми пропонують майбутнім хрещеним батькам придбати необхідну для новонародженого крижму. Але якщо в інтернеті цей атрибут можна придбати за 150-250 грн, то в церквах вартість становить не менше 400.

Вартість свічок, які також необхідні для проведення обрядів, складає від 2 до 70 грн, залежно від розміру.

Раніше стало відомо, коли Україна може отримати автокефалію і що це означає для православ'я.

У різних куточках Києва заховані дворики, про які мало хто чув