Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве

Наибольшую сумму молодоженам и крестным родителям придется выложить в Киево-Печерской лавре

Стали известны цены в киевских храмах на проведение традиционных духовных обрядов крещения и венчания. Об этом говорится в материале издания "Знай.uа".

Отмечается, что ни в одном из посещенных храме, журналисты не увидели вывешенных прейскурантов с утвержденными ценами. Поэтому узнать расценки можно исключительно в устной форме.

Так, самые дешевые тарифы на проведение "церковного брака" - в Храме святого Целителя Пантелеймона УПЦ МП неподалеку от станции метро "Левобережная". Здесь и крестины, и венчание будут стоить 500 грн.

Столько же должны подготовить крестные родители и для своего будущего крестника в Храме Святых Космы и Дамиана УПЦ МП на Минском массиве. Правда венчание обойдется чуть дороже - 700 грн.

Храм Святых Космы и Дамиана УПЦ МП (фото: kosma-damian.com.ua)

Местные жители говорят, что по сравнению с прошлым годом, цены повысились.

"Прошлой весной мы крестили дочку подруги - тогда нам это обошлось в 350 гривен. Сейчас должны провести крестины моего племянника. Придется платить 500, а что же делать", - говорит киевлянка Ольга.

На Подоле крестины стоят дешевле, однако обряд духовного обета супругам обойдется дороже, чем в предыдущих храмах. Так, в Свято-Покровском храме УПЦ МП стоимость крестин составляет 400 грн, а венчания - 750. При этом бронировать дату и время нужно не менее чем за несколько недель.

Ну, а самые дорогие расценки оказались, конечно же, в Киево-Печерской Лавре. Там оба обряда стоят по 1000 грн. А если молодожены захотят, чтобы во время венчания пел хор, дополнительно необходимо будет доплатить еще 500 грн.

Киево-Печерская лавра УПЦ МП (фото: lavra.ru)

Стоимость венчания на уровне VIP-цен и в Свято-Покровском Соборе на Оболони: обычная церемония обойдется паре в 750 грн, а индивидуальное предложение в отдельном здании "для влюбленных" - в 1500 грн. Кстати, кроме оплаты за церемонию необходимо принести еще и обязательную корзинку, куда входят: бутылка кагора, женский платок, каравай и праздничный букет цветов.

А крестные родители, к вину должны положить еще полотенце, конфеты, печенье, торт, фрукты, хлеб, овощи и т. д. В некоторых церквях даже указывается марка желаемого кагора. Себестоимость такого пакета составляет не менее 400-500 грн.

"Корзина" для крещения (фото: znaj.ua)

Отдельную оплату в большинстве храмов берут за фото- и видеосъемку. Так, желающим снять крестины придется уплатить 50 и 75 грн соответственно. А венчание обойдется молодоженам в дополнительных 100-120 грн.

Цены на фото- и видеосъемку (фото: znaj.ua)

Стоимость серебряных крестиков, которые продают в столичных церквях, для младенцев стартует от 110 грн. Цена больших по размеру начинается от 220 грн. Но в некоторых храмах обманывают людей, продавая им не серебренные крестики по высокой цене.

Киевлянка Екатерина Сергеевна рассказала, как в начале июня приобрела в церкви неподалеку от дома сыну свяченый крестик за 250 грн.

"Сказали в церкви, что серебряный. Однако, прошло буквально две недели, как он полностью потемнел и теперь больше напоминает изделие из угля", - жалуется женщина.

Священник в Киево-Печерской лавре (фото: lavra.ua)

Некоторые храмы предлагают будущим крестным родителям приобрести необходимуе для новорожденного крыжму. Но в интернете этот атрибут можно приобрести за 150-250 грн, а в церквях УПЦ МП - за 400.

Ну, а стоимость свечей, которые также необходимы для проведения обрядов, составляет от 2 до 70 грн.

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