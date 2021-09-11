Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать сегодня

Усекновение Иоанна Предтечи в Украине будут отмечать в субботу, 11 сентября. Этот день символизирует начало осени и имеет народное название – Головосечение. С этим днем связывают самые строгие запреты и интересные приметы.
Что категорически нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – читайте в нашем материале ниже.
Этот день символизирует памятный день о пророке Иоанне Предтечи, который предсказал рождение Иисуса Христа и принял мученическую смерть. По легенде, на дне рождения Ирода Саломея станцевала колдовской танец и вскружила голову правителю до такой степени, что он пообещал выполнить любое ее желание. Девушка попросила голову Иоанна на блюде.
Кто соблюдает в этот день строгий пост – ждет исполнение всех желаний
Увидеть в этот день белую собаку – к материальному достатку в доме
Если этот день будет с дождями – к теплой осени
Если журавли 11 сентября улетают на юг – к морозной и ранней зиме
Если в этот день пройдет гроза – осень будет затяжная
Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будем отмечать в сентябре 2021 года.
А также рассказывали о том, когда в сентябре наступит полнолуние и что категорически нельзя делать в этот день.