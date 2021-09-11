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Усікновення глави Іоанна Предтечі: що категорично не можна робити сьогодні

Автор: Артем Горовенко

Усікновення Іоанна Предтечі в Україні відзначатимуть у суботу, 11 вересня. Цей день символізує початок осені та має народну назву - Головосічення. З цим днем пов'язують найсуворіші заборони та цікаві прикмети.

Що категорично не можна робити на Усікновення глави Іоанна Предтечі – читайте в нашому матеріалі нижче.

Цей день символізує пам'ятний день про пророка Івана Предтечі, який передбачив народження Ісуса Христа і прийняв мученицьку смерть. За легендою, на дні народження Ірода Саломея станцювала чаклунський танець і запаморочила голову правителю до такої міри, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Дівчина попросила голову Іоанна на блюді.

Найсуворіші заборони

  • Не можна подавати на стіл і різати продукти круглої форми – "хто на Усікновення ножем користується – той без голови залишається".
  • Не можна косити траву, рубати дрова і використовувати будь-які гострі предмети
  • Не можна стригти волосся і зачісуватися
  • Не можна займатися рукоділлям, шити та в'язати
  • Не можна танцювати, співати, влаштовувати галасливі вечірки – пророк був страчений через примху танцівниці, такі заняття можуть притягнути неприємності
  • Не можна вживати спиртне
  • Не можна давати або брати в борг гроші або інші предмети з дому
  • Не можна їсти продукти червоного кольору - помідори, яблука, кавун і виноград
  • Не можна збирати урожай капусти та шинкувати її для закваски
  • Не можна в цей день подавати їжу на підносі
  • У цей день дотримуються суворого посту - заборонено м'ясо, риба, яйця, молочні продукти
  • Не можна грати весілля і хрестити дітей
  • Не можна відмовляти в допомозі біднякам

Прикмети на Усікновення глави Іоанна Предтечі

Хто дотримується в цей день строгий піст - чекає виконання всіх бажань

Побачити в цей день білу собаку - до матеріального достатку в будинку

Якщо цей день буде з дощами - до теплої осені

Якщо журавлі 11 вересня відлітають на південь - до морозної та ранньої зими

Якщо в цей день пройде гроза - осінь буде затяжна

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимемо у вересні 2021 року.

А також розповідали про те, коли у вересні настане повний місяць і що категорично не можна робити в цей день.

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