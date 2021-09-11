Усікновення глави Іоанна Предтечі: що категорично не можна робити сьогодні

Усікновення Іоанна Предтечі в Україні відзначатимуть у суботу, 11 вересня. Цей день символізує початок осені та має народну назву - Головосічення. З цим днем пов'язують найсуворіші заборони та цікаві прикмети.
Що категорично не можна робити на Усікновення глави Іоанна Предтечі – читайте в нашому матеріалі нижче.
Цей день символізує пам'ятний день про пророка Івана Предтечі, який передбачив народження Ісуса Христа і прийняв мученицьку смерть. За легендою, на дні народження Ірода Саломея станцювала чаклунський танець і запаморочила голову правителю до такої міри, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Дівчина попросила голову Іоанна на блюді.
Хто дотримується в цей день строгий піст - чекає виконання всіх бажань
Побачити в цей день білу собаку - до матеріального достатку в будинку
Якщо цей день буде з дощами - до теплої осені
Якщо журавлі 11 вересня відлітають на південь - до морозної та ранньої зими
Якщо в цей день пройде гроза - осінь буде затяжна
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимемо у вересні 2021 року.
А також розповідали про те, коли у вересні настане повний місяць і що категорично не можна робити в цей день.