"Утреннее ЧП": на киевском пляже обнаружили "два тела" (фото)

На место происшествия выехали "все службы и труповозка"

Сегодня, 8 июля, на южном путепроводе обнаружили "два тела", которые лезли вверх по тросам. Об этом говорится на странице сообщества "dtp.kive.ua" в Facebook.

"Утреннее ЧП в Киеве на южном путепроводе: малолетки лезут вверх по тросам, два тела. На место выехали все службы и труповозка, на всякий пожарный. Однако, если ребята упадут в воду, тело будет найти крайне сложно ввиду сильно течения и большого количества стройматериалов на дне", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Схожая ситуация, по словам журналистов, будет и с районом пешеходного моста.

"По словам спасателей, вероятность найти там утонувшее тело – менее 10%", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: ЧП возле одного из киевских пляжей (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В то же время пользователи сети подчеркнули, что в данной ситуации может быть еще худший сценарий.

"Главное, чтобы кому-то не на машину или под нее", - сказал пользователь Ростислав Шевченко.

"Естественный отбор", - подчеркнул юзер Николай Андреевич.

"Вот это вы прорекламировали место. Теперь все будут знать, куда девать тело", - сказал пользователь Сергей Александрович.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Кстати, в Одессе на пляже в Аркадии забил огромный грязевой гейзер. Соответствующее видео опубликовал Александр Шишлянников. На кадрах запечатлено, как тысячи кубометров неочищенной воды после ливня выбросило прямо в рекреационную зону.

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