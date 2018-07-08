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"Ранкова НП": на київському пляжі виявили "два тіла" (фото)

STYLERLIFE        08.07.2018 - 17:28
Ілюстративне фото: швидка допомога (РБК-Україна)
Ілюстративне фото: швидка допомога (РБК-Україна)

На місце події виїхали "всі служби і труповозка"

Сьогодні, 8 липня, на південному шляхопроводі виявили "два тіла", які лізли вгору по тросах. Про це йдеться на сторінці спільноти "dtp.kive.ua" Facebook.

"Ранкова НП у Києві на південному шляхопроводі: малолітки лізуть вгору по тросах, два тіла. На місце виїхали всі служби і труповозка, на всякий пожежний. Однак, якщо хлопці впадуть у воду, тіло буде знайти вкрай складно через сильну течію та велику кількість будматеріалів на дні", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Схожа ситуація, за словами журналістів, і з районом пішохідного мосту.

"За словами рятувальників, ймовірність знайти там тіло потопельника – менше 10%", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: НП біля одного з київських пляжів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

У той же час користувачі мережі підкреслили, що в даній ситуації може бути ще гірший сценарій.

"Головне, щоб комусь не на машину або під неї", - сказав користувач Ростислав Шевченко.

"Природний відбір", - підкреслив юзер Микола Андрійович.

"Ось це ви прорекламували місце. Тепер всі будуть знати, куди подіти тіло", - сказав користувач Сергій Олександрович.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

До речі, в Одесі на пляжі в Аркадії забив величезний грязьовий гейзер. Відповідне відео опублікував Олександр Шишлянников. На кадрах відображено, як тисячі кубометрів неочищеної води після зливи викинуло прямо в рекреаційну зону.

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