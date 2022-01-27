Утром - кофта, в обед купальник: Джамала рассказала о зимнем отдыхе в Египте и умилила семейными фото

Джамала с мужем Бекиром и сыночками Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем остановились в роскошном отеле сети Rixos, где ранее уже отдыхали.

"За это время попадала на огромное количество постов, в которых известные родители бесконечно сомневались: отдых с детьми или без? И я, на самом деле, долгое время не могла определиться в этот раз - куда, каким составом? И вот мы на отдыхе нашей большой компанией. Даже когда я делала опрос среди вас, где отдыхать с маленькими детьми, около 90% советовали Египет", - рассказала артистка.

При этом звезда приняла решение разделить отпуск на две части - сначала с детьми, а потом без, поскольку с малышами не получается полноценно расслабиться и отдохнуть.

"Отдых с детьми - это всегда отдых для детей или просто смена обстановки. Попить, пописать и так далее по списку. Поэтому мое мамское чувство вины "а как же без детей?" привело меня к решению разделить этот отпуск на две части", - призналась Джамала.

Она выложила много красочных снимков с отдыха - как вместе с семьей, так и себя одной. Погода в Египте оказалась переменчивой, однако певица подготовилась и взяла теплую одежду для свей семьи. А в разгар дня им удается и позагорать и поплавать в бассейне.

"Утром - кофта. После обеда - купальник. Вечером - куртка. И всегда много любви! Коротко о нашем отдыхе в Хургаде. Всегда солнечный Египет. Обожаю его за это. Такой простой, беспретензионный. Всегда хорошо здесь. Всегда с благодарностью и любовью. Даже когда тяжело. Когда кажется, почти невозможно. Нужно просто быть благодарным за все. Классного всем дня и настроения", - поделилась Джамала.

Джамала покорила сеть яркими фото с отдыха с семьей в Хургаде (фото: instagram.com/jamalajaaa)