У уволенной за "аморальные фото" учительницы появилась группа поддержки в купальниках

В скандале появились новые подробности

У учительницы из Ровенской области, которую уволили за "аморальные фото", появилась группа поддержки в купальниках. Об этом Вита Черешневская сообщила на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что после скандала с заведующей детского сада, которая дважды ее уволила за последние 7 месяцев, ей стали писать со словами поддержки многие люди. Кроме того, на ее странице в Facebook женщины стали публиковать свои фото в купальниках.

"У меня возникла идея, раз уж так много людей за то, что фото на пляже не аморально, тогда давайте со мной, устроим флешмоб # явчительимийвидпочинок. Докажем всем, что педагоги тоже люди, и наш отдых не должен никого волновать. Я пережила очень много за эти 8 месяцев, и я уже никого не боюсь, я защищаю свое будущее. А ты умеешь защищать свои права? Если так, тогда давайте со мной, фото на отдыхе с хэштегом # явчительимийвидпочинок и это касается не только педагогов, но и тех, кто не согласен с такими рода увольнениями. Спасибо всем", - написала Черешневская.

Скриншот поста (facebook.com/Вита Черешневская)

Кроме того, ТСН сообщила, что в скандале против учительницы появился новый виток. Заведующая детским садом Лариса Музыка опубликовала в местной газете статью об учительнице, где рассказывает про ее "аморальное" поведение. Основатель этой газеты – сельский голова Валентин Кресалюк.

Он поддерживает заведующую детским садом и осуждает действия молодой учительницы.

Видео: ТСН

Напомним, воспитательницу детского сада из села Бугаевка Ровенской области Викторию Черешневскую уволили с работы за публикацию фотографий в социальных сетях.

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