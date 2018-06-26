У звільненої за "аморальні фото" вчительки з'явилася група підтримки в купальниках

У скандалі з'явилися нові подробиці

У вчительки з Рівненської області, яку звільнили за "аморальні фото", з'явилася група підтримки в купальниках. Про це Віта Черешневська повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Вона розповіла, що після скандалу з завідуючою дитячого садка, яка двічі її звільнила за останні 7 місяців, їй стали писати зі словами підтримки багато людей. Крім того, на її сторінці в Facebook жінки стали публікувати свої фото в купальниках.

"У мене виникла ідея, раз вже так багато людей за те, що фото на пляжі не є аморально, тоді давайте зі мною, влаштуємо флешмоб # явчительимийвидпочинок. Доведемо всім, що педагоги теж люди, і наш відпочинок не повинен нікого хвилювати. Я пережила дуже багато за ці 8 місяців, і я вже нікого не боюсь, я захищаю своє майбутнє. А ти вмієш захищати свої права? Якщо так, тоді давайте зі мною, фото на відпочинку з хештегом # явчительимийвидпочинок і це стосується не тільки педагогів, але і тих, хто не згоден з такими роду звільненнями. Спасибі всім", - написала Черешневська.

Скріншот поста (facebook.com/Вита Черешневська)

Крім того, ТСН повідомила, що в скандалі проти вчительки з'явився новий виток. Завідуюча дитячим садом Лариса Музика опублікувала в місцевій газеті статтю про вчительку, де розповідає про її "аморальну" поведінку. Засновник цієї газети – сільський голова Валентин Кресалюк.

Він підтримує завідуючу дитячим садом і засуджує дії молодої вчительки.

Відео: ТСН

Нагадаємо, виховательку дитячого садка села Бугаївка Рівненської області Вікторію Черешневскую звільнили з роботи за публікацію фотографій в соціальних мережах.

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