"Ужас": в Одессе иномарка сбила пешехода и скрылась (видео)

Кадр из видео о происшествии (facebook.com/ukrainex)

Водитель иномарки скрылся с места происшествия

Вчера в Одессе на пешеходном переходе была сбита женщина. Видео с регистратора, заснявшего это происшествие, было опубликовано в группе "Киев Автомобильный" на Facebook.

Вчера на Львовской улице неизвестная на двухместном "Мерседесе" при обгоне маршрутки на перекрестке, выехала на встречную полосу и сбила женщину на пешеходном переходе. Из-за маршрутного автобуса у пешеходов не было шансов заметить "гонщицу" и как-либо среагировать.

Злоумышленница покинула место происшествия и о ней известно лишь то, что заснято на регистраторе: "двухместный "Мерседес" с номерами ВН6262НМ, цвет "шампанское/золото", за рулем рыжеволосая девушка". Так же ничего не известно о состоянии пострадавшей.

Пользователи сразу прокомментировали это видео: "В Одессе вообще на дорогах страшновато, даже когда в машине", "Жесть, ужас". Так же было немало тех, кто беспокоился о пострадавшей и интересовался ее дальнейшей судьбой.

ДТП Товарищи! Нужна помощь! Распространите информацию! На пешеходном переходе ул. Львовская/Долгая была сбита женщина автомобилем Мерседес ВН6262НМ двухместным/ цвета шампанское (золото). За рулем рыжеволосая женщина. Она скрылась с места проишествия. Если кто-то владеет информацией про данный автомобиль - просьба сообщить в полицию! Есть неприятное предчувствие, что дело замнётся. Распространите, пожалуйста! Опубліковано Киев Автомобильный П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Позже благодаря неравнодушным свидетелям полиции удалось найти 29-летнюю нарушительницу. Ее передали следователю для оформления необходимых материалов дела.

Напомним, что переходя дорогу, стоит быть внимательными и никуда не торопиться. Недавно в Киеве женщина перебегала дорогу в неположенном месте, что привело к ДТП с летальным исходом.

Рекомендуем к просмотру: