"Жах": в Одесі іномарка збила пішохода і зникла (відео)

Кадр з відео про подію (facebook.com/ukrainex)

Водій іномарки втік з місця пригоди

Вчора в Одесі на пішохідному переході було збито жінку. Відео з реєстратора, який зняв цю подію, було опубліковано в групі "Киев Автомобильный" на Facebook.

Вчора на Львівській вулиці невідома на двомісному "Мерседесі" при обгоні маршрутки на перехресті, виїхала на зустрічну смугу і збив жінку на пішохідному переході. З-за маршрутного автобуса у пішоходів не було шансів помітити "гонщицю" і якось зреагувати.

Зловмисниця залишила місце події і про неї відомо лише те, що знято на реєстраторі: "двомісний "Мерседес" з номерами ВН6262НМ, колір "шампанське/золото", за кермом рудоволоса дівчина". Так само нічого не відомо про стан постраждалої.

Користувачі відразу прокоментували це відео: "в Одесі взагалі на дорогах страшнувато, навіть коли в машині", "жерсть, жах". Так само було чимало тих, хто турбувався про постраждалої і цікавився її подальшою долею.

ДТП Товарищи! Нужна помощь! Распространите информацию! На пешеходном переходе ул. Львовская/Долгая была сбита женщина автомобилем Мерседес ВН6262НМ двухместным/ цвета шампанское (золото). За рулем рыжеволосая женщина. Она скрылась с места проишествия. Если кто-то владеет информацией про данный автомобиль - просьба сообщить в полицию! Есть неприятное предчувствие, что дело замнётся. Распространите, пожалуйста! Опубліковано Киев Автомобильный П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Пізніше завдяки небайдужим свідкам поліції вдалося знайти 29-річну порушницю. Її передали слідчому для оформлення необхідних матеріалів справи.

Нагадаємо, що переходячи дорогу, варто бути уважними і нікуди не поспішати. Нещодавно у Києві жінка перебігала дорогу в недозволеному місці, що призвело до ДТП з летальним результатом.

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