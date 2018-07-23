"В агрессию уже никто не поверит": в Кабмине заявили, что поездка Усика в Москву грозит Украине последствиями

Фото: facebook.com/WBSuperSeries

Вице-премьер-министр Украины считает, что украинским спортсменам не стоит посещать РФ

Участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории Российской Федерации может негативно повлиять на отношение мира к российской агрессии на территории Украины. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в соцсети Twitter.

Он прокомментировал победу украинского чемпиона мира Александра Усика над российским боксером Муратом Гассиевым. Поединок состоялся в Москве.

По его словам, участие украинцев в мероприятиях, которые проходят в РФ, может повлечь последствия для борьбы Украины с российской агрессией.

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу", - считает Кириленко.

"И это серьезно", – отметил он.

На публикацию отреагировали пользователи сети:

"А что ему надо было сделать? Отказаться от боя? Как вы себе это представляете? Купите, как это делают русские, город соревнований Киев и не будет никаких вопросов. Такие умные смотрю, а себя на его место кто-то поставил? Или вы думаете, что он в восторге был, когда узнал о Москве".

"Он не целоваться с русскими ездил, а делать свое дело. Может и нашим соотечественникам, которые сейчас работают в России, упрекнете? Создайте условия для того, чтобы работать, и достойно зарабатывать можно было в Украине, как спортсменам, так и рядовым гражданам, а потом упрекайте. Серьезно".

"Торговать с Россией можно, получать деньги за транзит можно, а выступать за свою страну нельзя? Еще чуть-чуть и украинским боксерам будет стыдно выступать под их флагом".

"Перемога обернулась вновь зрадой. Впрочем, ничего нового".

Скриншот поста (twitter.com/KyrylenkoVyach)

Скриншот комментариев (twitter.com/KyrylenkoVyach)

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), объединив все четыре пояса - WBC, WBO, WBA и IBF, а также обладателем трофея имени легендарного Мухаммеда Али и первым украинцем в истории, который победил в турнире Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

Кстати, украинский волонтер жестко ответил хейтерам Усика.

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