"В агресію вже ніхто не повірить": у Кабміні заявили, що поїздка Усика до Москви загрожує Україні наслідками

Фото: facebook.com/WBSuperSeries

Віце-прем'єр-міністр України вважає, що українським спортсменам не варто відвідувати РФ

Участь українських спортсменів у змаганнях на території Російської Федерації може негативно вплинути на ставлення світу до російської агресії на території України. Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Він прокоментував перемогу українського чемпіона світу Олександра Усика над російським боксером Муратом Гассієвим. Поєдинок відбувся в Москві.

За його словами, участь українців у заходах, які проходять в РФ, може спричинити наслідки для боротьби України з російською агресією.

"Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще кілька подібних подій у Москві за участі українців, і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу", - вважає Кириленко.

"І це серйозно", – зазначив він.

На публікацію відреагували користувачі мережі:

"А що йому треба було зробити? Відмовитися від бою? Як ви собі це уявляєте? Купіть, як це роблять росіяни, місто змагань Київ і не буде ніяких питань. Такі розумні дивлюся, а себе на його місце хтось поставив? Чи ви думаєте, що він в захваті був, коли дізнався про Москву".

"Він не цілуватися з росіянами їздив, а робити свою справу. Може і нашим співвітчизникам, які зараз працюють в Росії, дорікнете? Створіть умови для того, щоб працювати, і гідно заробляти можна було в Україні, як спортсменам, так і пересічним громадянам, а потім дорікайте. Серйозно".

"Торгувати з Росією можна, отримувати гроші за транзит можна, а виступати за свою країну не можна? Ще трохи і українським боксерам буде соромно виступати під їх прапором".

"Перемога обернулася знову зрадою. Втім, нічого нового".

Скріншот поста (twitter.com/KyrylenkoVyach)

Скріншот коментарів (twitter.com/KyrylenkoVyach)

Нагадаємо, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), об'єднавши всі чотири пояси - WBC, WBO, WBA і IBF, а також володарем трофею імені легендарного Мухаммеда Алі і першим українцем в історії, який переміг у турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series).

До речі, український волонтер жорстко відповів хейтерам Усика.

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