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Вакарчук почтил Героев Небесной сотни и растрогал украинцев

STYLERЖизнь    20.02.2019 - 11:30
Вакарчук почтил Героев Небесной сотни и растрогал украинцев
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Святослав Вакарчук написал очень эмоциональный пост в Twitter

В День Героев Небесной сотни, которые погибли во время расстрелов на Майдане в ходе Революции Достоинства, украинский певец и общественный деятель Святослав Вакарчук написал очень эмоциональный и трогательный пост в Twitter.

По словам лидера группы "Океан Ельзи", хоть со времен трагических событий на Майдане прошло уже весьма немало времени, но те выстрелы слышатся ему еще и до сих пор.

"5 лет прошло, а кажется все было только вчера... Порой, закрываешь глаза, и словно слышишь эти выстрелы... А потом "Пливе Кача"... Вечная пам'ять #НебеснаСотня. Героям Слава!" - написал Вакарчук.

Вакарчук почтил Героев Небесной сотни и растрогал украинцев

Скриншот (twitter.com/s_vakarchuk)

Пост Святослава активно комментируют украинцы.

"5 лет... Время летит, как птица... А души Героев Небесной сотни улетели в вечность навсегда... Как же тяжело и больно... Помним и никогда не забудем... Вечная память..." - написала Ольга Кондюк.

Вакарчук почтил Героев Небесной сотни и растрогал украинцев

Скриншот (twitter.com/s_vakarchuk)

Напомним, что расследование расстрелов на Майдане до сих пор продолжается.

Ранее Святослав Вакарчук заявил, что его политические амбиции не имеют никакого значения по сравнению с великой целью изменения в стране.

Также мы писали о том, что культовый рок-музыкант встретился с предстоятелем ПЦУ митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

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