"Вам не стыдно?": грустное обращение россиян к Путину на коленях (видео)

Более 150 россиян потеряли жилье и обратились за помощью к президенту

В Екатеринбурге прошла акция, в рамках которой местные жители записали видеообращение президенту страны. Жители обеспокоены тем, что из-за обмана застройщика они остались без жилья. Видео соответствующего содержания было опубликовано на YouTube-канале "Усы Пескова".

В видеообращении жители попросили Владимира Владимировича помочь им решить "квартирный вопрос".

"Уважаемый Владимир Владимирович, слезно прошу вас помочь нам. Нас 157 человек, которые являются ни дольщиками, ни пайщиками. Мы буквально стали бомжами… мы остались без денег и без жилья", – поделилась пенсионерка.

"Мы — это инвалиды, пенсионеры, студенты, то есть незащищенная часть нашего населения. Нам никто не помогает, ни губернатор, ни Министерство строительства", — говорит одна из участниц акции.

Также сообщается, что жители, купившие недостроенное жилье постоянно пишут письма, на которые никто не отвечает и помощь не поступает.

"Владимир Владимирович, вам по-человечески не стыдно, когда ваши граждане встают перед вами на колени?" – открыто спросил другой обманутый гражданин России.

В конце видео видно, как участники акции опустились на колени со словами "Господин президент, помогите нам".

Видео: (youtube.com/Усы Пескова)

Напомним, что недавно в сети опубликовали фотографии с выпускного в Крыму. На них показан уровень стремления российской власти изменить идеологические устои местных жителей. Фотографии соответствующего характера были опубликованы пользователем RoksolanaToday&Крым. В подписи к фотографиям владелец аккаунта указал на стремление местного самоуправления оккупированного Крыма в прошлое.

"Севастополь. Выпускной в человеческом мире - это шаг в БУДУЩЕЕ. И только на территории маразма это марш в прошлое".

Видео: video.rbc.ua