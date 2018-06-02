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"Вам не соромно?": сумне звернення росіян до Путіна на колінах (відео)

STYLERLIFE        02.06.2018 - 15:42
Звернення до Путіна. На колінах / Кадр з відео YouTube-каналу Вуса Пєскова
Звернення до Путіна. На колінах / Кадр з відео YouTube-каналу Вуса Пєскова

Більше 150 росіян втратили житло і звернулися за допомогою до президента

В Єкатеринбурзі пройшла акція, в рамках якої місцеві жителі записали відеозвернення президенту країни. Жителі стурбовані тим, що через обман забудовника вони залишилися без житла. Відео відповідного змісту було опубліковано на YouTube-каналі "Вуса Пєскова".

У відеозверненні жителі попросили Володимира Володимировича допомогти їм вирішити "квартирне питання".

"Шановний Володимире Володимировичу, слізно прошу вас допомогти нам. Нас 157 осіб, які є ні дольщиками, ні пайовиками. Ми буквально стали бомжами... ми залишилися без грошей і без житла", – поділилася пенсіонерка.

"Ми — це інваліди, пенсіонери, студенти, тобто незахищена частина нашого населення. Нам ніхто не допомагає, ні губернатор, ні Міністерство будівництва", — каже одна з учасниць акції.

Також повідомляється, що жителі, які купили недобудоване житло постійно пишуть листи, на які ніхто не відповідає і допомога не надходить.

"Володимир Володимирович, вам по-людськи не соромно, коли ваші громадяни встають перед вами на коліна?" – відкрито запитав інший обдурений громадянин Росії.

В кінці відео видно, як учасники акції опустилися на коліна зі словами: "Пане президент, допоможіть нам".

Відео: youtube.com/Вуса Пєскова)

Нагадаємо, що нещодавно в мережі опублікували фотографії з випускного в Криму. На них показаний рівень прагнення російської влади змінити ідеологічні підвалини місцевих жителів. Фотографії відповідного характеру були опубліковані користувачем RoksolanaToday&Крим. В підписи до фотографій власник облікового запису вказав на прагнення місцевого самоврядування окупованого Криму в минуле.

"Севастополь. Випускний у людському світі - це крок у МАЙБУТНЄ. І тільки на території маразму це марш в минуле".

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Россия, Русский мир, Владимир Путин, президент Путин
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