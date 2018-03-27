"Вас еще судить будут": кремлевский пропагандист жестко высказался в адрес украинцев

Оскорбления звучали в эфире программы на росТВ

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев сравнил украинцев с шакалами, а после назвал нацистами. Такое заявление прозвучало в эфире "Вечер с Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Ведущий передачи общался с украинским политологом Вадимом Карасевым, который высказывался по поводу высылки российских дипломатов из стран ЕС, США и Украины. Соловьев постоянно его перебивал, а после перешел на оскорбления.

"Я вам напомню: когда целая страна пытается быть таким — как этого шакала звали, который перед Шерханом ходил? — Табаки. Помните судьба Табаки всегда плоха. Вы не дойдете до севера", — сказал пропагандист.

Карасев отреагировал, что такое сравнение больше подходит России.

"А ну-ка, расскажите про вашу страну! Расскажите, как вы уничтожаете свой народ, как вы запретили у себя Компартию, расскажите про убитых журналистов, как вы расследовали дело нашего друга Олеся (Бузины — ред.). Расскажите нам, что происходит у вас!" — начал Соловьев.

Карасев ответил, что не имеет значения количество убитых людей в каждой из стран, поскольку каждая жизнь бесценна.

"Каждая жизнь?! Когда вы убили мирных людей на Донбассе, каждая жизнь вам была важна?!" — заявил пропагандист.

Видео: Эфир программы "Восресный вечер" (youtube.com/Вечер с Владимиром Соловьевым)

После этого Соловьев назвал украинцев нацистами и сказал, что всех будут судить.

"За то, что вы развязали войну, вас еще судить будут, и судить будут страшно!" — продолжил ведущий

"Вы — нацистское государство, в котором правит нацистская хунта!" — добавил он.

Карасев отметил, что особенность нацизма в расовом вопросе, а такого в Украине нет. Однако политолог согласился, что в стране есть проблемы с национализмом.

"Я вам вот что скажу — я в сортах дерьма разбираться не собираюсь. Вот когда люди говорят Бандера и Шухевич — для меня ответ один и он понятный", — сказал Соловьев

"Вы нацисты долбанные! И напрасно мы вас признали. Вы кон*еные!" — выкрикнул ведущий.

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